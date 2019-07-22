В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах, сообщает «Интерфакс».



По информации источника, данное предложение в палату внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. В поправках говорится о разрешении предпринимателям продавать пиво по договорённости с организаторами спортивных мероприятий в точках общепита на стадионах. Также предлагается направлять деньги, полученные с продаж, на развитие детского и профессионального спорта. При этом запрет на торговлю пивом планируется сохранить во время проведения детских и юношеских спортивных соревнований.



Напомним, пиво на российских стадионах не продаётся с 2005 года, однако в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года было сделано исключение.

Дюков: не видим проблемы в продаже пива на стадионах