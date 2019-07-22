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В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Футбол / РПЛ 0

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах, сообщает «Интерфакс».

По информации источника, данное предложение в палату внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. В поправках говорится о разрешении предпринимателям продавать пиво по договорённости с организаторами спортивных мероприятий в точках общепита на стадионах. Также предлагается направлять деньги, полученные с продаж, на развитие детского и профессионального спорта. При этом запрет на торговлю пивом планируется сохранить во время проведения детских и юношеских спортивных соревнований.

Напомним, пиво на российских стадионах не продаётся с 2005 года, однако в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года было сделано исключение.

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