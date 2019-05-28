Дюков: не видим проблемы в продаже пива на стадионах

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как обстоит ситуация с возможным возвращением продажи пива на российские стадионы.

«Решение по этому вопросу принимает законодатель. Моё отношение, клубов и РФС вы знаете: мы не видим никакой проблемы в продаже пива и рекламе его на стадионах. В этом скорее будет больше пользы для российского футбола, так как это важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Есть ряд инициативных групп, которые работают над тем, чтобы получить законодательное разрешение. Мне кажется, это одно из решений реализации программы наследия чемпионата мира. Мы хотим, чтобы стадионы стали центрами притяжения.

Продажа пива на стадионе в Европе не приводит к росту его употребления. Вопрос только в месте потребления. В Европе болельщики собираются на стадионе за пару часов, чтобы за кружкой пива обсудить что-то, после игры не торопятся уходить. Все выпивают, но ведут себя нормально. Я не агитирую за употребление алкоголя — сам я пиво не люблю, но для многих нет ничего плохого в том, чтобы в выходной выпить одну-две кружки. И если бы эти одна-две кружки употреблялись на стадионе, было бы лучше. Для клубов это было бы хорошим подспорьем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.