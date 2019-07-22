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Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут

Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут
Футбол / Англия 0

Топ-футболист английской Премьер-лиги намерен совершить каминг-аут, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство клуба, в котором выступает футболист, обеспокоено возможной негативной реакцией со стороны болельщиков. Отмечается, что игроку запрещено делать публичное заявление без согласия клуба.

«Ему очень важно открыться. Клуб выразил игроку поддержку, однако боится негативной реакции со стороны фанатов. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

Раннее стало известно, что о своей гомосексуальности планирует рассказать игрок, выступающий в Чемпионшипе. Напомним, в настоящее время в британском футболе нет ни одного открытого игрока-гея.

Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут

Источник: The Sun

Заглавное фото: Alex Livesey/Getty Images

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