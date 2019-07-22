Ракитич: я хочу остаться в «Барселоне», но открыт для всего

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о своём будущем.

«Я привык видеть своё имя в СМИ каждый год. С тех пор как я перешёл в «Барселону», всегда было то же самое. Я разговаривал с руководством «Барселоны» и с Вальверде и хочу остаться здесь, план клуба такой же. Но я открыт для всего.



Я понимаю, что такое футбол, поэтому горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу», — приводит слова Ракитича AS.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ».

В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.