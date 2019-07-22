Ракитич: я хочу остаться в «Барселоне», но открыт для всего

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о своём будущем.
«Я привык видеть своё имя в СМИ каждый год. С тех пор как я перешёл в «Барселону», всегда было то же самое. Я разговаривал с руководством «Барселоны» и с Вальверде и хочу остаться здесь, план клуба такой же. Но я открыт для всего.
Я понимаю, что такое футбол, поэтому горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу», — приводит слова Ракитича AS.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ».
В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
- 22 июля 2019
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
-
19:30
-
19:17
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:36
-
17:25
-
17:19
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:37