Икарди готов перейти в «Наполи»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди готов стать игроком неаполитанского «Наполи», утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, в ближайшие дни форвард намерен провести встречу с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти, чтобы узнать о планах специалиста насчёт него. Также на встрече будет присутствовать жена и агент аргентинца Ванда Нара.

Икарди также входит в сферу интересов «Ювентуса», но «Интер» предпочитает продать его в «Наполи», а не принципиальному сопернику из Турина.

Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте публично заявил, что он не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне. «Интер» готов расстаться с игроком за € 60 млн.