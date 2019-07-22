Экс-владелец «Сатурна»: этап на зону в этом возрасте — билет в один конец

Бывший владелец раменского «Сатурна» Олег Шишканов, арестованный по подозрению в похищении и убийстве депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи, заявил, что он боится умереть в тюрьме.

«Вот меня назвали на суде лидером преступного сообщества. Лидер — это везде хорошо. Лидер на производстве, в партии и т. д. А что такое лидер преступной иерархии? Должно же быть доказано, что есть группа, которая совершает преступления. Где она? А они ссылаются на то, что есть информация из интернета. Мало ли что и что пишут в Сети?



Вы спрашиваете про условия содержания — тут всё в порядке, я не сахарный, не растаю. Но этап на зону для меня в этом возрасте — билет в один конец. Я не Дункан Маклауд, у меня нет 10 жизней. Откуда вообще в Уголовном кодексе такие огромные сроки? Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют.



Это мои права и есть. Моя жизнь сейчас решается. За свою бурную молодость я заплатил сполна. Фемида хоть и слепая, но должна оценивать и хорошее, и плохое. Посмотрите, сколько хорошего: стадион построил, команду футбольную собрал, инвестиции из Германии привёл, ветеранов спорта поддерживаю», — приводит слова Шишканова «Московский комсомолец».