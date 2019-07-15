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В Подмосковье по подозрению в убийствах арестован бывший владелец «Сатурна»

В Подмосковье по подозрению в убийствах арестован бывший владелец «Сатурна»
Футбол / Прочие турниры 0

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании бывшего владельца раменского «Сатурна» Олега Шишканова.

По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.

Шишканов купил «Сатурн» в 1997 году. В тот момент клуб выступал в Первой лиге (нынешняя Футбольная национальная лига. — Прим. «Чемпионата»). В 1998 клуб «Сатурн» занял первое место в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу. Лучшим достижением раменчан стало пятое место в 2007 году. В 2011 году клуб вышел из РПЛ по финансовым причинам. В минувшем сезоне «Сатурн» занял 12-е место во Втором дивизионе в зоне «Центр».

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