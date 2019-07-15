В Подмосковье по подозрению в убийствах арестован бывший владелец «Сатурна»

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании бывшего владельца раменского «Сатурна» Олега Шишканова.
По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.
Шишканов купил «Сатурн» в 1997 году. В тот момент клуб выступал в Первой лиге (нынешняя Футбольная национальная лига. — Прим. «Чемпионата»). В 1998 клуб «Сатурн» занял первое место в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу. Лучшим достижением раменчан стало пятое место в 2007 году. В 2011 году клуб вышел из РПЛ по финансовым причинам. В минувшем сезоне «Сатурн» занял 12-е место во Втором дивизионе в зоне «Центр».
- 15 июля 2019
-
16:21
-
16:14
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:40
-
15:26
-
15:26
-
15:01
-
14:53
-
14:39
-
14:36
-
14:31
-
14:20
-
14:16
-
13:56
-
13:38
-
13:37
-
13:34
-
13:24
-
13:23
-
13:05
-
12:50
-
12:43
-
12:31
-
12:30
-
12:08
-
12:03
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:04
-
10:59