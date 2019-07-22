Де Вильена: на силе «Порту» не скажется продажа двух ведущих игроков

Голландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с португальским «Порту».
«Порту» был и остаётся очень серьёзным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что «Порту» недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба.
Близко я ни с кем из игроков «Порту» не знаком, но в своё время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за «Твенте». Это хороший атакующий вингер, но у нас в «Краснодаре» тоже немало футболистов высокого уровня, и мы как команда ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех – тогда у нас всё получится», — приводит слова де Вильены официальный сайт клуба.
- 22 июля 2019
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