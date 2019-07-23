Филипе Луис стал игроком «Фламенго»
Защитник сборной Бразилии Филипе Луис, защищавший до недавнего времени цвета мадридского «Атлетико», подписал контракт с «Фламенго» на правах свободного агента, сообщает ESPN.
По сведениям источника, соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до декабря 2021 года.
Несколько дней назад на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялась трогательная церемония прощания игрока с мадридским клубом.
Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.
Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
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