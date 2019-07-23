«Барселона» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 23 июля в 13:30

Сегодня, 23 июля, в городе Сайтама (Япония) на одноимённом стадионе состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Барселона» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее каталонцы и лондонцы встречались 18 раз. Преимущество по количеству побед на стороне «Барселоны» – 6. «Челси» оказывался сильнее в 5 случаях. Ещё в 7 играх соперники не сумели выявить победителя.



В минувшем сезоне «Барселона» завоевала титул чемпиона Испании, но потерпела поражение в финале Кубка страны и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, потерпев разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:4 после домашней победы (3:0). В свою очередь «Челси» обеспечил себе место в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира, заняв третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и став триумфатором Лиги Европы, где в финале команда оказалась сильнее «Арсенала» (4:1).

«Барселона» — «Челси»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч международного турнира