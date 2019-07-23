«Это убьёт игроков «Ман Сити». Гвардиола назвал сумасшедшим график матчей
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что футболистам его команды не следует возвращаться к предсезонной подготовке, пока они не будут полностью готовы из-за «сумасшедшего графика» в современном футболе.
«Некоторые из игроков приедут 29 или 30 июля, остальные прибудут через три или четыре недели. Я не хочу, чтобы они возвращались, пока они не в форме, уставшие или не пришли в себя после невероятно тяжёлого сезона. Не нужно забывать, что мы начинаем новый сезон, а Марез ещё не закончил предыдущий. Это сумасшедший график, и он убьёт наших игроков! Мы не можем выдержать его в течение длительного времени. Игроки должны отдыхать и показывать больше качества на турнирах», — цитирует Гвардиолу интернет-портал Goal.
«Я не согласен, это неправда!» Гвардиола в ярости от реакции китайских СМИ
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