«Я не согласен, это неправда!» Гвардиола в ярости от реакции китайских СМИ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался крайне недоволен реакцией китайских СМИ от участия английского клуба в турнире в Китае. Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года.
Агентство «Синьхуа» ранее обвинило «горожан» в проявлении «полного неуважения» к стране во время их пятидневного пребывания в Китае, сославшись на то, что футболисты и Гвардиола всегда направлялись прямо к автобусу, а не давали автографы после матча.
«Я не согласен, и это неправда! Чтобы сделать такое заявление, они должны точно знать, что здесь происходит. Я полностью не согласен с журналистами. Мы были рады сотрудничеству здесь, в Китае. Вне поля мы показываем, какой мы замечательный клуб и как стараемся быть лучше с каждым сезоном. Я так горжусь тем, что мы сделали — всеми отделами маркетинга, всеми людьми, которые организовали этот тур. И, может быть, в следующем году или через два года мы вновь приедем в Китай, если клуб примет такое решение", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
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