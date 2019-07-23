«Спросите Мане, сколько у него выходных». Клопп пожаловался на тяжёлый график

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что в современном футболе игроки выступают в слишком плотном графике и почти не имеют времени на то, чтобы полноценно отдохнуть.

«Спросите Садио Мане, сколько у него выходных. Он играл почти каждую игру за Сенегал. Он играл каждую игру за „Ливерпуль“. В каждый международный перерыв он уезжает в сборную. Спросите его. В долгосрочной перспективе это неприемлемо.

Это футбол. Это не езда на велосипеде, где вы не много теряете. В будущем мы должны это изменить! Похоже, никто не может игрокам предоставить хотя бы одну неделю в год без футбола. Матчи постоянно, снова и снова», — цитирует Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» уже провёл четыре матча в предсезонный период, обыграв «Транмер» и «Брэдфорд» и проиграв «Боруссии» и «Севилье».