«Спросите Мане, сколько у него выходных». Клопп пожаловался на тяжёлый график

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что в современном футболе игроки выступают в слишком плотном графике и почти не имеют времени на то, чтобы полноценно отдохнуть.
«Спросите Садио Мане, сколько у него выходных. Он играл почти каждую игру за Сенегал. Он играл каждую игру за „Ливерпуль“. В каждый международный перерыв он уезжает в сборную. Спросите его. В долгосрочной перспективе это неприемлемо.
Это футбол. Это не езда на велосипеде, где вы не много теряете. В будущем мы должны это изменить! Похоже, никто не может игрокам предоставить хотя бы одну неделю в год без футбола. Матчи постоянно, снова и снова», — цитирует Клоппа Daily Mail.
«Ливерпуль» уже провёл четыре матча в предсезонный период, обыграв «Транмер» и «Брэдфорд» и проиграв «Боруссии» и «Севилье».
- 23 июля 2019
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