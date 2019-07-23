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Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»

Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» продолжает готовиться к матчу 3-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча состоится в Саранске 27 июля и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Сегодня, 23 июля, красно-белые провели двухчасовую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В общей группе наравне со всеми занимался новичок полузащитник Резиуан Мирзов. Хавбек, ставший игроком «Спартака» на прошлой неделе, активно набирает форму, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»
Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»
Фото: ФК «Спартак»

Кроме того без ограничений работает голкипер Александр Селихов, которому в июне успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

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