«Спартак» продолжает готовиться к матчу 3-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча состоится в Саранске 27 июля и начнётся в 16:30 по московскому времени.



Сегодня, 23 июля, красно-белые провели двухчасовую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В общей группе наравне со всеми занимался новичок полузащитник Резиуан Мирзов. Хавбек, ставший игроком «Спартака» на прошлой неделе, активно набирает форму, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака» Фото: ФК «Спартак»

Кроме того без ограничений работает голкипер Александр Селихов, которому в июне успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.