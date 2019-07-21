Кононов рассказал, почему Мирзов не попал в заявку команды на игру с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил решение не включать в заявку команды на выездной матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» полузащитника Резиуана Мирзова, который был приобретён у жёлто-синих за несколько дней до игры.
«Он растренирован. Резиуан только приехал, провел с нами лишь одну тренировку. Сейчас он работает в трёхразовом режиме и будет это делать достаточно… хотел сказать, долго, но время, которое он потерял в предсезонной подготовке, сказалось не в лучшую сторону. Нужно довести его до состояния, чтобы он реально помогал нам», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
«Спартак» вместе с «Ростовом» и тульским «Арсеналом» находится в группе лидеров чемпионата России. У каждой команды по четыре очка.
В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 27 июля и начнётся в 16:30 мск.
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