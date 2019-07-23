«Манчестер Сити» ведёт переговоры о трансфере «нового Месси»

Нападающий «Велес Сарсфилд» Тьяго Альмада, которого многие называют «новым Лионелем Месси» может покинуть Аргентину и перебраться в Европу.



Как сообщает Sky Sports, 18-летний футболист может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересован «Манчестер Сити» и лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Клубы в настоящее время ведут переговоры о трансфере игрока в летнее межсезонье.



В прошлом сезоне Альмада принял участие в 16 матчах аргентинской Примеры (7 – в основе), в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Велес Сарсфилд» по итогам розыгрыша занял шестое место в турнирной таблице первенства.



«Манчестер Сити» по итогам минувшей кампании завоевал все внутренние турниры, став чемпионов Англии и обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

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