Гвардиола собрал команду без слабых мест. Зачем «Манчестер Сити» купил Родри

Опорный полузащитник – одна из ключевых ролей в любой команде. В коллективах Гвардиолы влияние опорника ещё сильнее: в сложной позиционной игре Пепа футболист типа Бускетса или Хаби Алонсо, во-первых, поддерживает темп атаки, грамотно развивает её и атакует правильные зоны, во-вторых, контролирует контратаки соперника, постоянно двигаясь практически по всей ширине поля. Фернандиньо умеет и то, и другое. Бразилец контролирует темп игры, умеет разворачивать вектор атаки, один из лидеров лиги по передачам в глубокие зоны, иногда сам тащит мяч, а также раздаёт передачи на любые дистанции. Более того, Фернандиньо всегда грамотно располагается на поле в условиях системы Гвардиолы, благодаря чему «Сити» зажимает соперников на их трети. Выбор позиции помогает Фернандиньо грамотно вступать в борьбу после потери – бразилец читает игру, знает, когда надо выдернуться, а когда надо отойти глубже, а также умеет покрывать большие пространства и страховать крупные зоны. Фернандиньо – практически идеальный игрок для Гвардиолы.

Но у бразильца есть две проблемы. Первая – Фернандиньо некомфортно ощущает себя под высоким прессингом, часто ошибается под агрессивным давлением, а также не может отклеиться от противника, если его контролируют персональными ориентировками или перекрывают на него линию передачи. Вторая проблема – возраст: Фернандиньо уже 34 года. Несмотря на хорошую физическую форму бразильца, его спад всё равно заметен. Эти два фактора превращают ключевого игрока «Манчестер Сити» в слабое место команды.

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Сложность заключается в отсутствии игрока, который мог бы делать то же, что и Фернандиньо. Похожих футболистов, если сравнивать по одновременно атакующим и оборонительным цифрам, практически нет: потенциальный сменщик обязательно либо дает меньшие объем и качество в защите, либо хуже ведет комбинационную игру. В «Манчестер Сити» на позиции опорника пробовался Гюндоган, но он гораздо хуже играет без мяча. В неудачный зимний отрезок Фернандиньо не было в составе несколько матчей подряд – это чуть не вылилось в проигранное чемпионство. Не зря Гвардиола уже которое окно ищет подходящую кандидатуру – вспомните слухи о Фреде, Жоржиньо и Н’Домбеле.

Трансфер Родри кажется идеальным решением проблемы. Да, 70 млн евро – крупная сумма, но за эти деньги «Сити» получает 23-летнего опорника из сильнейшего чемпионата, которого тренировал умный коуч и который обладает практически всеми необходимыми качествами.

С оборонительной точки зрения Родри подходит как замена Фернандиньо в «Сити». Его цифры шикарны: по скорректированным на владение (сокращённо – Padj) возвратам мяча за игру испанец – один из лидеров в Ла Лиге, причём отбирает он довольно далеко от своих ворот и с большим процентом успешности. Родри делает меньше перехватов, чем Фернандиньо (Padj перехваты испанца 1.2, бразильца – 1.9), но компенсирует это агрессивностью и большим количеством отборов. Единственная возможная проблема – адаптация Родри к новой системе: если в «Атлетико» испанец всегда играл с партнёром в опорной зоне, то в «Сити», по факту, за опорную отвечать будет он один. Возможно, Родри придётся немного убавить в агрессии и прибавить в чтении игры, чтобы не оголять опорную при постоянных выдвижениях вперёд.

У большинства скептиков есть вопросы к атакующим качествам Родри. Конечно, атакующие показатели испанца будут слабее, чем показатели Фернандиньо – причина кроется в разнице стилей. Проблема в том, что разница в цифрах довольно велика: например, старый опорник «Сити» в прошлом сезоне доставлял мяч в глубокие зоны в среднем около 11 раз за игру, новый – чуть больше семи раз за игру. Высокая точность передач Родри – 91% – не говорит вообще ни о чём: такой процент можно набить, практически не двигая мяч.

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Впрочем, при просмотре Родри не остаётся ощущения, что он плох как пасующий опорник. Испанец видит поле, видит партнёров на свободном пространстве, быстро, в 1-2 касания, принимает решения и разворачивается с мячом, отдаёт удобные передачи, способен разбивать оборонительные линии соперника коротким пасом, не паникует под прессингом. По продвижению мяча вперёд в метрах, делённых на потери, Родри находится в топ-5 Ла Лиги – выше только Кроос, Артур, Ракитич и Касерес. Бускетс – ниже. Этот показатель доказывает, что Родри не просто точно пасует, но и двигает при этом мяч. Да, испанец зачастую предпочитает не рисковать, да, некоторые качества при игре с мячом необходимо подтянуть, да, стоит поработать над выбором позиции при развитии атак, но не забывайте, что Родри всего 23 года, а учиться он будет у сильнейшего тренера в мире.

«Манчестер Сити» постепенно избавляется от слабых мест: опорную «горожане» обновили, а на позицию левого защитника клуб взял Анхелино, уже имея выросшего за сезон Зинченко и всё ещё обладающего нехилым потенциалом Менди. Самое время для Пепа не только защитить чемпионский титул, но и прибрать Лигу чемпионов.

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Данные предоставлены Statsbomb.com и пабликом «Блокнот».



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