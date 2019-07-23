«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане

«Манчестер Сити» не собирается продавать «Баварии» немецкого полузащитника Лероя Зане, утверждает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно. Сам игрок также не выражает желания покинуть «Манчестер Сити», и «горожане» надеются, что он согласится подписать с клубом новый контракт.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.