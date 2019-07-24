Микелтадзе: когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе рассказал об удачном старте сезона и поделился ожиданиями от первой домашней игры с «Ахматом».

«Возможно, именно из-за того, что никто не ждал от нас высоких результатов, нам и удаётся выглядеть неплохо. Когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания. Считаю, что в «Рубине» собрался великолепный коллектив. В команде очень много молодых игроков, у нас много сил и желания побеждать. Мы стараемся выкладываться в каждой игре, и у нас пока получается давать результат.

Матч с «Ахматом»? Безусловно, мы настроены только на победу и надеемся, что так и будет. Рад, что мы наконец сыграем дома в Казани. В родных стенах и перед своими болельщиками мы обязательно должны выигрывать. Условно, в матче с «Динамо» было бы простительно, если бы мы не добились победы, но в домашней игре нужно показывать только положительный результат», — приводят слова Микелтадзе «Известия».