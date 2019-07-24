Маляров: «Оренбург» будет биться за победу в матче с «Зенитом»
Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров дал комментарий в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Раздражают ли разговоры о том, что в силу определённых причин «Зениту» гарантированы шесть очков в матчах с «Оренбургом»? Даже не знаю, что сказать насчёт этих разговоров. Это просто некрасиво и, я бы сказал, невежливо. Так могут мыслить только люди, которые или вообще не знают футбол и не разбираются в нём, или смотрят на него очень поверхностно.
Любой, кто находится внутри нашего клуба и команды «Оренбург», понимает, что мы будем биться за победу в матче с «Зенитом». И сделаем всё для того, чтобы набрать очки в любой встрече с ними, в том числе ближайшей. А ещё лучше — победить», — приводят слова Малярова «Известия».
Маляров: для «Оренбурга» важно играть на своём стадионе
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