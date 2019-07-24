Маляров: для «Оренбурга» важно играть на своём стадионе

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров доволен тем, что клуб договорился с РФС о проведении домашних матчей нынешнего сезона на стадионе «Газовик».

«Для нас важно играть на своём стадионе. Не понимаю, почему должно быть по-другому. Разница колоссальная по сравнению с игрой на нейтральном поле. Хочется радовать своих болельщиков, которые гонят нас вперед. Мы же ради них играем. Ради Оренбурга, Оренбургской области и людей, которые там живут. А не просто так выходим на поле», — приводят слова Малярова «Известия».

Ранее сообщалось, что из-за несоответствия новым требованиям регламента по вместимости стадиона «Оренбург» не сможет выступать на своей арене «Газовик», которая рассчитана на 7520 зрителей.