Маляров: для «Оренбурга» важно играть на своём стадионе
Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров доволен тем, что клуб договорился с РФС о проведении домашних матчей нынешнего сезона на стадионе «Газовик».
«Для нас важно играть на своём стадионе. Не понимаю, почему должно быть по-другому. Разница колоссальная по сравнению с игрой на нейтральном поле. Хочется радовать своих болельщиков, которые гонят нас вперед. Мы же ради них играем. Ради Оренбурга, Оренбургской области и людей, которые там живут. А не просто так выходим на поле», — приводят слова Малярова «Известия».
Ранее сообщалось, что из-за несоответствия новым требованиям регламента по вместимости стадиона «Оренбург» не сможет выступать на своей арене «Газовик», которая рассчитана на 7520 зрителей.
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