«Зидан понизил Бэйла до статуса судьи». Фанаты «Реала» пошутили над валлийцем

Болельщики «Реала» в социальных сетях активно комментируют и шутят над фотографиями с одной из тренировок команды на фоне конфликта между главным тренером Зинедином Зиданом и нападающим Гаретом Бэйлом. Ранее наставник «сливочных» открыто высказался за уход валлийского футболиста из стана «Реала».

На одном из тренировочных занятий Бэйл занимался в зелёной манишке, что стало поводом для шуток в социальных сетях.

«Бэйл был судьёй во время сегодняшней тренировки», — пишет один из болельщиков.



«Зидан понизил Бэйла до статуса рефери во время тренировок в «Реале», — пишет другой поклонник футбола.

На самом деле, форвард «Реал» надел зелёную манишку, так как выступал в роли нейтрального игрока во время тренировки.

Фотография доступна в «твиттере» The Sun.