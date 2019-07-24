«Зидан понизил Бэйла до статуса судьи». Фанаты «Реала» пошутили над валлийцем

Болельщики «Реала» в социальных сетях активно комментируют и шутят над фотографиями с одной из тренировок команды на фоне конфликта между главным тренером Зинедином Зиданом и нападающим Гаретом Бэйлом. Ранее наставник «сливочных» открыто высказался за уход валлийского футболиста из стана «Реала».
На одном из тренировочных занятий Бэйл занимался в зелёной манишке, что стало поводом для шуток в социальных сетях.
«Бэйл был судьёй во время сегодняшней тренировки», — пишет один из болельщиков.
«Зидан понизил Бэйла до статуса рефери во время тренировок в «Реале», — пишет другой поклонник футбола.
На самом деле, форвард «Реал» надел зелёную манишку, так как выступал в роли нейтрального игрока во время тренировки.
Фотография доступна в «твиттере» The Sun.
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