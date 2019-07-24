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Футболист-гей из Англии передумал делать каминг-аут и удалил свой «твиттер»

Футболист-гей из Англии передумал делать каминг-аут и удалил свой «твиттер»
Футбол / Англия 0

Футболист-гей из Англии, намеревавшийся объявить о свой сексуальной ориентации, передумал совершать каминг-аут.

В своём «твиттере», который назывался The Gay Footballer, игрок оставил следующее сообщение: «Я думал, что я сильнее. Я ошибался. Называйте меня как угодно, унижайте и высмеивайте меня, но я недостаточно силён, чтобы сделать это. Просто помните, что у меня есть чувства. Без каминг-аута я не смогу никого убедить, но это не розыгрыш». После публикации записи футболист удалил свой аккаунт.

Напомним, игрок начал вести «твиттер» 5 июля, заявив, что выступает за клуб из Чемпионшипа – второго по силе дивизиона Англии. В дальнейшем он рассказал, что объявил о собственной ориентации своей семье, а также президенту и главному тренеру своего клуба, которые поддержали его и пообещали, что каминг-аут не скажется на его выступлении за команду.

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