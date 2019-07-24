«Урал» заключил контракт с 21-летним полузащитником, выступавшим в ПФЛ
Очередным новичком «Урала» стал полузащитник Исламжан Насыров. 21-летний футболист уже присоединился к екатеринбургской команде и провел в её составе первую тренировку. Игрок ранее выступал за новотроицкую «Носту» в ПФЛ. За «Урал» Насыров будет заявлен под 21-м номером, сообщает пресс-служба уральского клуба.
Насыров является воспитанником новотроицкого футбола. На его счету четыре сезона в Профессиональной футбольной лиге. В первом сезоне на профессиональном уровне на счету Насырова 13 матчей и 1 забитый мяч. В сезоне-2018/19 на его счету 24 матча в ПФЛ, практически все – в стартовом составе. Этим летом в составе студенческой сборной России Насыров принял участие во Всемирной универсиаде в Неаполе.
«Урал» заключил контракт с 21-летним полузащитником, выступавшим в ПФЛ
Фото: ФК «Урал»
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