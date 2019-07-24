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Новичок «Зенита»: очень рад вернуться домой

Новичок «Зенита»: очень рад вернуться домой
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Зенита» Александр Васютин, поделился эмоциями от возвращения в стан сине-бело-голубых. Голкипер является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Я очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня. В Европе был интересный период, это большой, драгоценный опыт. Хотелось попробовать свои силы в Европе. Надо начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с Финляндией, я недолго думал. Когда сказали, что „Зенит“ во мне заинтересован, посовещался с близкими и решили, что это нужный шаг», — сказал Васютин в интервью клубному телевидению.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен перехватить вратаря Васютина у «Ростова», который также проявлял интерес к вратарю.

«Зенит» намерен перехватить вратаря Васютина у «Ростова»
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