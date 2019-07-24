Новичок «Зенита»: очень рад вернуться домой

Новичок «Зенита» Александр Васютин, поделился эмоциями от возвращения в стан сине-бело-голубых. Голкипер является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
«Я очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня. В Европе был интересный период, это большой, драгоценный опыт. Хотелось попробовать свои силы в Европе. Надо начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с Финляндией, я недолго думал. Когда сказали, что „Зенит“ во мне заинтересован, посовещался с близкими и решили, что это нужный шаг», — сказал Васютин в интервью клубному телевидению.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен перехватить вратаря Васютина у «Ростова», который также проявлял интерес к вратарю.
- 24 июля 2019
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:34
-
14:13
-
14:03
-
13:57
-
13:39
-
13:36
-
13:19
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:26
-
12:01
-
11:56
-
11:44
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:59
-
10:45
-
10:33
-
10:25
-
10:23
-
10:22
-
10:05
-
09:43
-
09:38
-
09:26
-
09:24
-
09:10