«Зенит» намерен перехватить вратаря Васютина у «Ростова»
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» намерен перехватить вратаря Александра Васютина у «Ростова». Игрок может перейти в петербургский клуб в ближайшее время. Голкипер является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена».
За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской «Волгой» (0:2). В августе 2016 года он был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». 13 августа в первом же матче — с ПК-35 — вышел в стартовом составе и забил гол. В 2017 году был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.
В феврале 2017 года аренда была продлена ещё на год. В июле 2018-го перешёл в клуб чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» на правах свободного агента.
Вратарь «Сарпсборг 08» Васютин может перейти в «Ростов»
- 8 июля 2019
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