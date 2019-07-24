«Мы вздохнули с облегчением». В «Барселоне» не переживают из-за бегства Симонса

В «Барселоне» не особо обеспокоены уходом своего воспитанника Хави Симонса в «Пари Сен-Жермен», утверждает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе не верили, что 16-летний хавбек, которого сравнивают с нынешним капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси, станет ключевым игроком первой команды. Более того, в «Барсе» считают, что потенциал некоторых других воспитанников выше, нежели у Симонса.

При этом тренеры из академии каталонского клуба уже заявили, что иметь дело с футболистом, который в столь молодом возрасте был известен во всём мире и невероятно популярен в социальных сетях, очень сложно. По их словам, он был звездой за пределами поля, но гораздо меньше непосредственно во время игр. «Мы вздохнули с облегчением», — признались источники из академии клуба после ухода полузащитника.

В «Барселоне» даже раздумывали над тем, чтобы не предлагать Симонсу новый контракт. В стане сине-гранатовых считают, что игроку стоит серьёзно поработать над тем, чтобы больше играть на команду.