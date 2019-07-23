«ПСЖ» объявил о переходе воспитанника «Барселоны», которого сравнивают с Месси

Голландский полузащитник Хави Симонс перешёл в «ПСЖ», сообщается в официальном «твиттере» французского клуба.

Футболист являлся свободным агентом и подписал с парижским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

16-летний Симонс является воспитанником «Барселоны». Хавбек очень популярен в социальных сетах. За манеру игры Симонса сравнивают с аргентинским нападающим каталонского клуба Лионелем Месси. Симонс часто выкладывает фото с тренировок в своём «инстаграме», на который подписаны более 1,6 млн человек.

«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции, но потерпел неудачи в Лиге чемпионов, Кубке Франции и Кубке лиги. В новом сезоне парижский клуб стартует в Лиге 1 домашним матчем с «Нимом», который состоится 11 августа.