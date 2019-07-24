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Кэмпбелл: глупо называть какую-то страну идеальной, но в России было великолепно

Кэмпбелл: глупо называть какую-то страну идеальной, но в России было великолепно
Футбол / Англия 0

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года.

«Иногда у тебя в голове заранее складывается определённая картинка, возможно, не всегда положительная. Но спорт позволяет посмотреть на вещи с иной точки зрения. Толпы болельщиков, команды, прекрасные матчи — всё это меняет твой взгляд.

Футбол даёт прекрасную возможность путешествовать по всему миру, воочию видеть то, за чем раньше ты мог наблюдать лишь на экране телевизора. Я посетил несколько российских городов, и это был потрясающий опыт. Разумеется, было бы глупо называть какую бы то ни было страну идеальной. Но с моей точки зрения, всё было великолепно», — приводит слова Кэмпбелла «RT на русском».

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