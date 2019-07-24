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«Химки» одержали четвёртую победу подряд в ФНЛ, разгромив «Енисей»

«Химки» одержали четвёртую победу подряд в ФНЛ, разгромив «Енисей»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Химок» Алексей Скворцов. Через 6 минут хавбек подмосковной команды Аршак Корян увеличил преимущество хозяев в счёте. На 64-й минуте защитник «Химок» Александр Филин довёл счёт в матче до разгромного. В концовке встречи, на 88-й минуте полузащитник хозяев Андрей Мендель забил четвёртый гол. Таким образом, «Химки» одержали четвёртую победу подряд в нынешнем розыгрыше ФНЛ.

В других матчах тура ФНЛ «Шинник» сыграл вничью с «Армавиром» (1:1), «Факел» уступил «Балтике» (1:2), московское «Торпедо» не смогло обыграть «Мордовию» (2:2), а «Чертаново» одолело «Ротор» (1:0).

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 19:00 МСК
Химки
Химки
4 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Скворцов – 19, 2:0 – Корян – 25, 3:0 – Филин – 64, 4:0 – Мендель – 88
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 1
Армавир
Армавир
0:1 – Калмыков – 24, 1:1 – Зинков – 32
Удаления: Визнович, 50 – Хайруллов, 68
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
1 : 2
Балтика
Калининград
0:1 – Маркин – 19, 0:2 – Альшин – 32, 1:2 – Дмитриев – 46
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
2 : 2
Мордовия
Саранск
1:0 – Сергеев – 20, 2:0 – Сергеев – 24, 2:1 – Буранов – 34, 2:2 – Адаев – 80
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 – Прудников – 7
Удаления: Михайлов, 33 – Саная, 76
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