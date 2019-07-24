«Химки» одержали четвёртую победу подряд в ФНЛ, разгромив «Енисей»

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Химок» Алексей Скворцов. Через 6 минут хавбек подмосковной команды Аршак Корян увеличил преимущество хозяев в счёте. На 64-й минуте защитник «Химок» Александр Филин довёл счёт в матче до разгромного. В концовке встречи, на 88-й минуте полузащитник хозяев Андрей Мендель забил четвёртый гол. Таким образом, «Химки» одержали четвёртую победу подряд в нынешнем розыгрыше ФНЛ.
В других матчах тура ФНЛ «Шинник» сыграл вничью с «Армавиром» (1:1), «Факел» уступил «Балтике» (1:2), московское «Торпедо» не смогло обыграть «Мордовию» (2:2), а «Чертаново» одолело «Ротор» (1:0).
Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».
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