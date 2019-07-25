Обьянг перешёл в «Сассуоло» из «Вест Хэма» за € 8,6 млн

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Педро Обьянг стал игроком «Сассуоло», сообщает официальный сайт итальянского клуба.



Условия соглашения 27-летнего футболиста сборной Экваториальной Гвинеи с новой командой не разглашаются.



По сведениям Football Italia, за переход Обьянга «Сассуоло» заплатит «Вест Хэму» около € 8,6 млн.

Фото доступно в официальном «твиттере» «Сассуоло».

Обьянг является воспитанником испанского клуба «Атлетико Мадрид». В июле 2008 года «Сампдория» выкупила права на игрока за сумму в размере € 130 тыс. 12 сентября 2010 года Педро дебютировал в Серии А, выйдя на замену вместо Владимира Комана на 57-й минуте матча с «Ювентусом», закончившегося со счётом 3:3. В 2015 году Обьянг перешёл в «Вест Хэм», за который провёл 91 матч и забил 3 мяча.