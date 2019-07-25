Р. Билялетдинов: «Арсенал» скорее всего пройдёт «Нефтчи»
Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «СКА-Хабаровск» тренер Ринат Билялетдинов оценил шансы тульского «Арсенала» в предстоящем матче с бакинским «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Я имел опыт игры против «Нефтчи» на сборах в прошлом году, когда тренировал «СКА-Хабаровск». Тогда мы забили им восемь мячей, а пропустили лишь один. Но по этой игре нельзя делать какие-то выводы о силе бакинского клуба, так как это была контрольная встреча в подготовительный период. Хотя уже через полторы недели после неё у них стартовал чемпионат. Вероятно, с тех пор команда серьёзно изменилась. Считаю, что у «Арсенала» хорошие шансы, и он, скорее всего, пройдёт «Нефтчи», — приводят слова Билялетдинова «Известия».
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