Полузащитник «Челси»: Сарри не был моим другом
Полузащитник «Челси» Жоржиньо поведал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером лондонской команды Маурицио Сарри и рассказал о своём будущем.
«Он был моим тренером, он не был моим другом. Мы работали вместе четыре года, но это в прошлом, это другая страница, другая глава моей жизни. Я с нетерпением жду новый сезон. Сарри ушёл, а я остался здесь, и мне нужно работать на благо „Челси“. У меня длинный контракт, ещё четыре года, и я очень счастлив в „Челси“ и надеюсь остаться здесь надолго.
В прошлом сезоне у нас было три полузащитника в центре, теперь двое. Мы стараемся много работать. У меня стало больше пространства для творчества. Мне это нравится, и я думаю, что смогу адаптироваться», — цитирует 27-летнего футболиста Daily Mail.
Жоржиньо: несмотря на критику, у «Челси» был отличный сезон
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