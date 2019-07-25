Семак — о матче в Оренбурге: было бы лучше сыграть на натуральном покрытии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как команда готовилась к матчу с «Оренбургом», учитывая то, что только вчера стало известно, что эта встреча состоится в Оренбурге.

«Мы готовились лететь в Оренбург, неожиданностей нет. Конечно, было бы предпочтительнее сыграть на натуральном покрытии. Сам стадион небольшой, но очень уютный. Вопрос в покрытии, никто не любит играть на синтетике. Особенно летом, когда ещё жарче и нагревается крошка, а также есть определённые нюансы. Условия одинаковы для обеих команды. Проблемы, касаемые раздевалок или чего-то ещё, второстепенные. Если разрешили сыграть — значит разрешили.

Команда меняется, приглашаются другие футболисты. Но организация осталась прежней. Команда провела два сложных матча, но опять же — выездные и домашние матчи не одно и то же. Не согласен, что всё поменялось, многие футболисты остались. Все прекрасно знают, как играть, понимают требования тренера. В прошлом сезоне «Оренбург» удивил всех со знаком «плюс» благодаря работе тренера и футболистов. В этом сезоне в сложных матчах они уступали с минимальным преимуществом, но это ни о чём не говорит. Уверен, игра будет очень сложной.", — цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых.