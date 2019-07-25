Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подписал контракт с «Вероной». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом подписано до 30 июня 2021 года.

Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании итальянский игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей.

Ранее Боккетти выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», а также играл за национальную команду Италии. «Верона» в предстоящем сезоне выступит в Серии А.