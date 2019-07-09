Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти с большой вероятностью продолжит карьеру в «Вероне».



Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», 32-летний футболист уже прибыл в клинику, чтобы пройти медицинское обследование. В случае удачного итога осмотра игрок сможет заключить с клубом контракт.

Ранее сообщалось, что на Боккетти также претендует «Дженоа», цвета которого он защищал с 2008 по 2010 год.



Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании итальянский игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Ранее Боккетти выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», а также играл за национальную команду Италии.