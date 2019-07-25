«ПСЖ» рассматривает приобретение вратаря «Ньюкасла»

Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Kicker, вариант с приобретением 30-летнего футболиста рассматривает «Пари Сен-Жермен». Действующие чемпионы франции видят в словаке потенциальную замену Кевину Траппу, который с большой вероятностью уйдёт из команды в это межсезонье.



Дубравкой также интересуются английские клубы, названия которых не уточняются. По словам издания, потенциальным покупателям придётся отдать за игрока не менее € 10 млн.



Дубравка выступает за «Ньюкасл» с 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 48 голов и получил 1 жёлтую карточку.



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