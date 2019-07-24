«ПСЖ» продолжает уводить у «Барселоны» игроков. На этот раз украл вундеркинда

Если вы думаете, что всё это местечковый и недостойный внимания трансфер талантливого юноши, то сильно заблуждаетесь. Волнения по футбольной Барселоне после перехода 16-летнего голландца Хави Симонса в «ПСЖ» прокатились нешуточные. Резонанс оказался столь сильным, что новость подхватили все без исключения спортивные СМИ мира. А ведущее испанское издание Marca продержало материал на главной странице сайта почти весь вечер. К утру он собрал свыше 700 комментариев. Абсолютный рекорд дня.

Хави Симонс был для «Барселоны» не просто юношей, а настоящей надеждой с потенциалом мировой суперзвезды. Он носил капитанскую повязку в своей команде. Был лидером на поле, показывал сумасшедший футбол, вёл игру в средней линии, отличался скоростью, шикарной техникой, редким видением поля, умением отдать проникающий пас любой сложности. Считался одним из самых талантливых футболистов своего возраста в Европе, получал призы MVP на многих международных турнирах. Наконец, имел невероятную популярность. Вдумайтесь только: на его страничку в «Инстаграме» подписались уже около 1,7 млн человек! Правда, тысяч 100 сделали это уже в последние сутки – как раз после объявления о трансфере.

Самое же обидное для болельщиков «Барселоны» — это то, что все были убеждены, что за девять лет в академии у Хави Симонса появился знаменитый ДНК клуба, который никогда и на за что не позволит ему уйти и погнаться за деньгами. Он сам позиционировал себя как истинный патриот, пришёл в структуру в 2010-м (в год, когда Испания выиграла чемпионат мира), а каких-то два месяца назад выложил трогательную фотографию, где он, совсем маленький, стоит рядом с великим Хави.

Снимок сопровождается диалогом.



Хави Симонс: Хави, они назвали меня в честь вас…

Хави: Действительно? Как это вышло?

Хави Симонс: Мои родители очень восхищаются вами… Ах! Я люблю футбол, и у меня тоже игра в среду.

Хави: Какое совпадение! Продолжай стараться, и твоя мечта сбудется.



Само собой, играл Хави Симонс в центральной зоне и под 8-м номером, голам предпочитал результативные передачи. Странно, что называли его при этом везде и повсюду «будущим Месси».

Можно ли сейчас обвинять в некомпетентности и неумении удерживать лучших футболистов руководство «Барселоны»? Вряд ли. Испанские СМИ сообщают, что предложение каталонцев было очень достойным. Клуб собирался подписать первый профессиональный контракт с юношей (как и положено в таком возрасте), причём на исключительных условиях – 200 тыс. евро зарплаты, гарантированное место в Хувениль А (команда 17-18 летних, последняя категория в академии), возможность перейти по ходу сезона в «Барселону-В» и финансовые бонусы за попадание в неё. Но юноша, поразмыслив, отказался. Во вторник он написал прощальное письмо.

Другое дело, что все понимают: на решение 16-летнего игрока очень большое влияние оказал агент по имени Мино Райола. Человек, с которым «Барселоне» в последнее время лучше вообще не связываться – от него одни неприятности. Пару месяцев назад он фактически сорвал трансфер защитника «Аякса» де Лигта, поскольку хотел повышенные бонусы. В итоге голландец оказался в «Ювентусе».

Хотя даже без третьей стороны отношения «Барселоны» и «ПСЖ» в последнее время – это настоящая война.



Сначала «ПСЖ» увёл у «Барселоны» Неймара. Параллельно не позволил состояться трансферу Верратти, хотя каталонцы этого очень хотели. Далее отказался продавать Рабьо, заодно обвинив сине-гранатовых в том, что они договорились с футболистом в обход действующего клуба-работодателя и проявили неуважение.

И вот теперь «ПСЖ» украл у «Барселоны» одного из самых талантливых воспитанников, соблазнив деньгами и статусом. Где-то мы это уже всё, безусловно, видели. Остаётся надеяться, что судьба Хави Симонса сложится всё-таки лучше, чем у Неймара, и его карьера пойдёт вверх, а не вниз.