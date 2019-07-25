Воронин объяснил, почему отказался войти в тренерский штаб «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал, почему не принял предложение войти в тренерский штаб московского клуба.
«Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб „Динамо“. Мы с ним всё обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе. Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается.
Что касается его работы в „Динамо“, то я верю и буду верить в Хохлова. Нужно время ему и команде. Строится новая команда, приходят новые игроки. Всё строится не так быстро. У него всё получится, надо дать ему спокойно работать. Я смотрел игру с „Рубином“. Обидно, когда не забиваешь столько моментов, а потом пропускаешь. Это уже вопрос мастерства футболистов и везения. Проблема исходит не от тренерского штаба. Меня приглашали на этот матч вместе с остальными бывшими капитанами „Динамо“, руководство хотело меня видеть. Я просто заболел, только из-за этого не приехал. Договорились, что в ближайшее время приеду на домашний матч», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 июля 2019
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