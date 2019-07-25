Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье
Сегодня, 25 июля, московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Клинтона Н’Жье из «Марселя». В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
С 25-летним камерунским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре года. За бело-голубых форвард будет выступать под номером «9». Н'Жье перешёл в «Марсель» летом 2016 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн. В минувшем сезоне в составе «Марселя» нападающий принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.
«Динамо» объявило о переходе нападающего «Марселя» Н’Жье
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