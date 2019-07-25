Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал своего бывшего партнёра по «Реалу» Марко Асенсио, который получил разрыв крестоообразной связки в матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом».

В своём «инстаграме» 34-летний нападающий «старой синьоры» разместил фото с вингером «Королевского клуба» и подписал его словами: «Многих сил тебе, друг. Скорейшего выздоровления».

Роналду поддержал Асенсио Фото: «инстаграм» Криштиану Роналду

Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе «сливочных» он сыграл 438 матчей и забил 450 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом прошлого года он перешёл в «Ювентус» за € 117 млн.

Асенсио выступает за «Реал» с 2016 года. Всего в составе мадридского клуба он сыграл 135 матчей и забил 27 мячей.