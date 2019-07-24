Эмери: травма Асенсио может стать плохой новостью для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил вероятность срыва трансфера полузащитника «Реала» Даниеля Себальоса в связи с травмой его партнёра по команде Марко Асенсио, полученной в товарищеском матче с «Арсеналом» (2:2, 3:2 – по пенальти).



«Может ли травма Асенсио повлиять на переход Себальоса? Не знаю. Нашей целью также было провести матч без потерь. Это может быть плохой новостью как для них, так и для нас. Не знаю, поменяет ли травма Марко нынешнее положение вещей», — приводит слова Эмери Goal.com.



Ранее сообщалось, что Асенсио получил разрыв крестообразной связки, в связи с чем пропустит длительный период. Не исключено, что 23-летний хавбек вообще пропустит грядущий сезон.



Также появлялась информация, что «Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса на один сезон.

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