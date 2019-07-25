Широков: «Краснодар» тратится под ЛЧ? Вилами по воде писано, что они туда выйдут

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем дебюте «Краснодара» в Лиге чемпионов.
«Помимо «Порту», если их пройти, ещё может быть соперник. Тратятся ли они специально под «Порту» и ЛЧ? Я больше чем уверен, что с этими трансферами они не отталкиваются от «Порту». Сейчас поставят новичков в состав, но как они могут вписаться? Играть будут, да. Нельзя строить команду под один матч, это вложение не только под эту Лигу чемпионов, а для того, чтобы играть в ней постоянно. Нужно занять место не ниже второго в чемпионате. На нынешнюю Лигу чемпионов никто не закладывается – это вилами по воде писано, что они туда ещё выйдут. А с учётом их соперника — в лучшем случае шансы здесь 50 на 50.
При таком жребии не особо в них верю. Хотя у них уже выпадал «Реал Сосьедад», прошли его. Хотя тоже все говорили, что не получится. «Порту» фактически только начнёт сезон матчами с «Краснодаром»? В этом плане нельзя сказать, что «Краснодару» повезёт. «Порту» — та команда, которая на Лигу чемпионов делает большие ставки. Рассчитывать на то, что они будут к ней не готовы, – глупо. Уход топовых футболистов тоже вряд ли скажется — там одних уберут, а потом таких же берут», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 июля 2019
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