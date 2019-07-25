Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию

Бывший игрок национальной команды России Роман Широков поделился мнением о новичках «Краснодара» и перспективах клуба в сезоне-2019/20.

«Я слышал про футболистов, которых взял «Краснодар», но выводы делать можно будет не раньше зимы. Фаворитом сезона их можно считать только на бумаге. Этот год у «Краснодара» будет переходным, пока все впишутся, пока травмированные вернутся — с ними тоже нужно что-то делать, тем более это лидеры. Хотя при таком уровне, который есть сейчас — можно и сейчас выиграть.

Если хорошо играть в одном чемпионате, то это не значит, что получится и в другом. Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема — могут ли они тут заиграть.

Что касается ФФП, то если тратят — значит, с деньгами всё нормально. Они давно знают, что такое ФФП, были на карандаше у УЕФА. С этой точки зрения всё в порядке, не переживайте за них, всё там хорошо. Сейчас у них есть возможность тратить. У них ведь была хорошая команда. Сейчас посмотрели на прошлый сезон, Перейра и Каборе ушли. Вот они и поняли, что сейчас, из-за новых футболистов, они могут выйти на другой уровень, они и хотят это сделать. Чемпионат сейчас не растёт, соперники особо не укрепляются. Значит, нужно самим повысить уровень и выиграть лигу — логика у «Краснодара» простая», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.