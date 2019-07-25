Агент Кухарчика: россияне — серьёзные люди, для переговоров с ними не надо пить

Даниэль Вебер, агент полузащитника «Урала» Михала Кухарчика, прокомментировал переход своего клиента в екатеринбургский клуб.

«Российская лига намного лучше польской, хотя она и не так ценится в нашей стране. Кроме того, была уже вторая половина июля, время поджимало, и Михал должен был принять быстрое и конкретное решение. Месяцем ранее мы были близки к переходу в другой российский клуб, но по разным причинам эта сделка не состоялась. Мы знали, что у нас была возможность вывести его на российский рынок, а «Урал» нуждался в игроке на эту позицию.

Не совсем уверен, что в ближайшее время стоит ожидать новых переходов польских футболистов в российские клубы. Чтобы попасть туда, нужно действительно демонстрировать хороший уровень. Российские клубы могут выбирать игроков со всего мира и не брать первых попавшихся. Нужно демонстрировать хороший уровень и выстрелить в нужный момент.

Что касается переговоров с россиянами, то всё прошло нормально, это серьёзные люди. В России все открыты и вежливы. Чтобы договориться с ними, не нужно выпивать. Это истории десятилетней давности", — цитирует Вебера Sport.tvp.pl.