«Урал» подписал контракт с полузащитником сборной Польши

«Урал» заключил контракт с польским полузащитником Михалом Кухарчиком, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний игрок перешёл из варшавской «Легии». В «Урале» он будет выступать под 18-м номером. Завтра, 23 июля, Михал проведёт первую тренировку в составе уральской команды.

Первым клубом Михала Кухарчика стал польский «Свит», выступавший в третьем футбольном дивизионе Польши. В 2010 году Кухарчик стал игроком «Легии», а вскоре состоялся его дебют в высшем дивизионе чемпионата Польши.

В «Легии» Кухарчик провёл в общей сложности девять сезонов, в каждом из которых он был игроком основного состава. Всего на его счету 240 матчей за «Легию» в национальном первенстве и 48 забитых мячей. В сезоне-2018/19 Михал сыграл в 28 матчах чемпионата, забил 4 гола и отдал столько же голевых передач.