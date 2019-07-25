Орещук: пришлось летать в Марсель и убеждать Н’Жье, чтобы он перешёл в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал подписание бело-голубыми форварда «Марселя» Клинтона Н’Жье.

«Нас устраивает уровень Клинтона. Он может сыграть как выдвинутого нападающего, так и поддержать атаку с фланга. У него хороший послужной список клубов, за которые он выступал. Клинтон — быстрый, креативный игрок, выступает за сборную своей страны, провёл все игры на минувшем Кубке Африки.

С клубом были тяжёлые переговоры, но нам удалось найти компромисс. При переговорах с игроком приходилось летать в Марсель, убеждать его, приводить аргументы, почему Клинтон должен перейти именно в наш клуб. Хорошо, что он нас услышал и принял предложение. Сейчас он улетел за вещами во Францию, но надеюсь, что к матчу со «Спартаком» у нас будет ещё одна полноценная боевая единица.

Я не могу сказать, что Клинтон — это чистый страйкер, он больше поддерживает атаку команды с фланга. У него неплохая статистика во Франции, каждую третью игру он либо забивал, либо отдавал голевые передачи. Посмотрим, как Клинтон впишется в коллектив. Могу сказать, что наша трансферная кампания не завершилась. Болельщики ещё могут ожидать усиления в атакующую линию», — цитирует Орещука Sport24.