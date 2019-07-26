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Защитник «Реала» может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Реала» может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитник «Реала» Хесус Вальехо может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает Marca, 22-летний футболист близок к тому, чтобы перейти в стан «Вулверхэмптона». Отмечается, что между сторонами будет заключён арендный контракт сроком на один год.

Действующее соглашение защитника с мадридским клубом рассчитано до лета 2021 года. В прошлом сезоне примеры Вальехо принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом.

Вальехо летом 2015 года перешёл в «Реал» за € 6 млн с условием обратной аренды в «Сарагосу» на один сезон. В сезоне-2016/17 выступал за «Айнтрахт» на правах аренды. В июле 2017 года был официально представлен в качестве игрока «Реала». В октябре того года Хесус впервые сыграл за «Реал», выйдя в стартовом составе на матч Кубка Испании против «Фуэнлабрады».

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