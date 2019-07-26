Месси сыграл в футбол с детьми и собакой по кличке Халк

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси во время отпуска сыграл в футбол со своими детьми и собакой по кличке Халк. На видеоролике видно, как футболист играет в пас со своими детьми Тьяго и Матео, пытаясь сделать так, что французский мастиф не отобрал у них мяч.
В минувшем сезоне 32-летний футболист стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, оказавшись автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того, аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.
В сезоне-2018/19 Месси стал 10-кратным чемпионом Испании. Форвард также выиграл «Золотую бутсу», набрав 72 очка. Этот приз вручается лучшему бомбардиру европейского сезона.
- 26 июля 2019
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