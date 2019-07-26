Мостовой: 49 человек из 50 хотят тренировать «Спартак», в том числе и я
Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание бывшего футболиста красно-белых Игоря Шалимова тренировать красно-белых.
«Шалимов хочет тренировать «Спартак»? Думаю, 49 человек из 50 хотят этого, и я в том числе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
Ранее Шалимов высказал мнение, что смог бы поставить «Спартаку» комбинационный футбол. Напомним, специалист возглавлял «Краснодар» с 2016 по 2018 год. Он работал главным тренером также в «Химках», «Краснодаре-2», женской сборной России, «Уралане» и «Краснознаменске». Во время карьеры игрока Игорь выступал за «Спартак» с 1986 по 1991 год.
Мостовой: на месте Кононова я бы извинился
- 26 июля 2019
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